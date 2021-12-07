7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Вибрав не той клуб. Петраков дав пораду Луніну, як повернутися до збірної

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
7 грудня, 15:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний тренер збірної України Олександр Петраков не бачить воротаря мадридського Реалу у складі своєї команди
Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото: Getty Images

У складну ситуацію потрапив український воротар "королівського клубу" Андрій Лунін. Відсутність ігрової практики у Реалі ставить хрест на його кар'єрі у збірній. Що чекає у майбутньому на перспективного воротаря, розповів Олександр Петраков.

Читайте також: Оце так поворот! Мірчу Луческу кличуть у збірну

Реклама

"Лунін не грає. Як я можу викликати воротаря, котрий два роки не має ігрової практики.

Як він може стояти? Це не докір Андрієві, він сам розуміє. Якщо будь-який футболіст мені зателефонує та попросить поради – я її дам.

Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото: Getty Images

Лунін обрав не той клуб. Реал є Реал, але є різні речі. У Реалі було багато гравців, але потім вони йшли в оренду. Треба йти за своїми можливостями знаходити клуб і грати там. От і все.

Марка Реала – це добре, все барвисто та красиво. Але людині вже 23 рік піде. Він багато чому навчився і йому треба десь іти грати", – сказав Петраков в ефірі YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

Андрій Лунін на тренуванні мадридського Реала
Андрій Лунін на тренуванні мадридського Реала / Фото: Real Madrid

Додамо, що з моменту підписання контракту з мадридським Реалом у 2018 році Лунін провів лише один матч у складі своєї команди. Футболіст уже побував в оренді у трьох іспанських клубах, але заслужити довіру головного тренера мадридців так і не зумів.

Реклама

Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

Раніше ми повідомляли, що Андрій Лунін втомився сидіти на лавці і має намір у найближче трансферне вікно змінити клуб. У послугах Луніна зацікавлені французький Лілль, а також іспанські Еспаньйол та Гранада.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Шахтар

Сьогодні

22:00

Шериф

1.60

4.20

5.80

Мілан

Сьогодні

22:00

Ліверпуль

2.12

3.85

3.30

Реал

Сьогодні

22:00

Інтер

2.46

3.50

2.90

Бенфіка

Завтра

22:00

Динамо

1.30

5.50

11.50
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на: Трансляція
Субота, 11 грудня
14:00
Дивись на: Трансляція
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти