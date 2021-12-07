Вибрав не той клуб. Петраков дав пораду Луніну, як повернутися до збірної

Головний тренер збірної України Олександр Петраков не бачить воротаря мадридського Реалу у складі своєї команди

Андрій Лунін / Фото: Getty Images

У складну ситуацію потрапив український воротар "королівського клубу" Андрій Лунін. Відсутність ігрової практики у Реалі ставить хрест на його кар'єрі у збірній. Що чекає у майбутньому на перспективного воротаря, розповів Олександр Петраков.

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"Лунін не грає. Як я можу викликати воротаря, котрий два роки не має ігрової практики. Як він може стояти? Це не докір Андрієві, він сам розуміє. Якщо будь-який футболіст мені зателефонує та попросить поради – я її дам.

Андрій Лунін / Фото: Getty Images

Лунін обрав не той клуб. Реал є Реал, але є різні речі. У Реалі було багато гравців, але потім вони йшли в оренду. Треба йти за своїми можливостями знаходити клуб і грати там. От і все. Марка Реала – це добре, все барвисто та красиво. Але людині вже 23 рік піде. Він багато чому навчився і йому треба десь іти грати", – сказав Петраков в ефірі YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

Андрій Лунін на тренуванні мадридського Реала / Фото: Real Madrid

Додамо, що з моменту підписання контракту з мадридським Реалом у 2018 році Лунін провів лише один матч у складі своєї команди. Футболіст уже побував в оренді у трьох іспанських клубах, але заслужити довіру головного тренера мадридців так і не зумів.

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Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

Раніше ми повідомляли, що Андрій Лунін втомився сидіти на лавці і має намір у найближче трансферне вікно змінити клуб. У послугах Луніна зацікавлені французький Лілль, а також іспанські Еспаньйол та Гранада.