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Другий бомбардир в історії Франції перейшов до Мілана

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 липня, 14:46
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34-річний форвард Олів'є Жиру підписав контракт з Міланом. У 2018 році зі збірною Франції він виграв чемпіонат світу з футболу
Мілан вже представив свого нового форварда
Мілан вже представив свого нового форварда

Мілан офіційно оголосив про трансфер французького нападника Челсі Олів'є Жиру. Поки без подробиць. Італійці навіть не назвали строк дії контракту футболіста.

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Що стосується трансферної вартості, то раніше звучала цифра в 1 млн євро, плюс 1 млн в якості бонусів.

Нагадаємо, що 34-річний Жиру став гравцем Челсі взимку 2018 року, перейшовши з Арсеналу за 17 мільйонів євро. З тих пір він провів 119 зустрічей за клуб у всіх турнірах, забив 39 голів і зробив 14 результативних передач.

В тренді

Зі збірною Франції Жиру став чемпіоном світу в 2018 році. Олів'є – другий бомбардир в історії національної команди – 46 голів. Більше тільки у Тьєррі Анрі – 51.

Раніше ми писали, що ФІФА збирається змінити правила футболу. Головне нововведення – це скорочення ігрового часу, буде два тайми по 30 хвилин.

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