Другий бомбардир в історії Франції перейшов до Мілана

34-річний форвард Олів'є Жиру підписав контракт з Міланом. У 2018 році зі збірною Франції він виграв чемпіонат світу з футболу

Мілан вже представив свого нового форварда

Мілан офіційно оголосив про трансфер французького нападника Челсі Олів'є Жиру. Поки без подробиць. Італійці навіть не назвали строк дії контракту футболіста.

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Що стосується трансферної вартості, то раніше звучала цифра в 1 млн євро, плюс 1 млн в якості бонусів.

Нагадаємо, що 34-річний Жиру став гравцем Челсі взимку 2018 року, перейшовши з Арсеналу за 17 мільйонів євро. З тих пір він провів 119 зустрічей за клуб у всіх турнірах, забив 39 голів і зробив 14 результативних передач.

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Зі збірною Франції Жиру став чемпіоном світу в 2018 році. Олів'є – другий бомбардир в історії національної команди – 46 голів. Більше тільки у Тьєррі Анрі – 51.

Раніше ми писали, що ФІФА збирається змінити правила футболу. Головне нововведення – це скорочення ігрового часу, буде два тайми по 30 хвилин.