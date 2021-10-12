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Вся Боснія, як два Циганкова: Україна в два рази дорожче свого суперника у відборі на ЧС-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 17:02
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Сьогодні збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною у відбірковому матчі на ЧС-2022. Порівнюємо вартість складів команд
Циганков коштує, як половина збірної Боснії та Герцеговини
Циганков коштує, як половина збірної Боснії та Герцеговини / Фото: REUTERS

Трансляція матчу Україна – Боснія і Герцеговина вже доступна на нашому сайті. Також зустріч можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Україна – Боснія і Герцеговина: у скільки і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

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Незважаючи на те, що всі гравці збірної Боснії та Герцеговини представляють закордонні чемпіонати, склад збірної України більше, ніж в два рази дорожче, ніж вартість усіх гравців їх сьогоднішнього суперника.

Transfermarkt.com оцінює жовтневий склад нашої команди в 125,3 млн євро, склад Боснії – 53,45 млн євро.

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І це навіть без Руслана Маліновського та Олександра Зінченка, яких transfermarkt оцінює в сумі в 58 млн євро – дорожче, ніж всі боснійські футболісти!

В їх відсутність звання найдорожчого гравця в складі України утримує Віктор Циганков – 25 млн євро. У боснійців найбільший цінник має Ермедін Деміровіч – 9 млн євро.

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13
9
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