ЗСУ не дозволить. Футбольний функціонер розповів, що буде із чемпіонатом "російського світу"

Російські загарбники спільно з колаборантами вирішили організувати показуху у вигляді чемпіонату "російського світу", але їх задумам не судилося збутися

Чемпіонат "російського миру" - показуха у найкращих традиціях геббельсівської пропаганди / Фото: Колаж: Сьогодні

Російсько-фашистська влада щодня руйнує футбольну інфраструктуру України, вбиває та ламає долі українських спортсменів. Але для свого зомбованого населення окупанти хочуть створити гарну картинку у вигляді чемпіонату "російського світу" \.

Цю шалену ідею вщент розніс віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр. Російські загарбники вже проводять чемпіонат Криму, який за своїм рівнем не перевершує чемпіонат бензоколонки.

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"Це виглядає дуже смішно. Так вони намагаються показати, що на окупованих територіях є якась подоба життя, тобто прийшла Росія – і жити стало краще. Показуха. На прикладі кримської прем'єр-ліги, яка проводилася останні сім років, можна зробити висновок, що цей турнір буде виглядати ще більш безглуздо.

Спочатку Росія бомбила наші стадіони, тепер вирішила тут грати у футбол / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли ми повністю звільнимо Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, їм точно не до футболу. Не сумніваюся, що ЗСУ не дадуть їм цього зробити. Не встигнуть", – сказав Комуняр в інтерв'ю FanDay.

Зазначимо, що жоден клуб із окупованої території не зможе виступати не те що в єврокубках, а навіть в ізольованому санкціями російському чемпіонаті.

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Нагадаємо, що раніше Росія поскаржилася у ФІФА на форму збірної України, на якій зображено Крим.