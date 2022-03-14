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Слідом за Абрамовичем: російський олігарх кидає футбольний клуб через загрозу санкцій

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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14 березня, 20:06
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Голандський Вітесс залишився без свого головного акціонера. Валерій Ойф вирішив продати свою частину у клубі
Вітесс уже без головного акціонера
Вітесс уже без головного акціонера / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні дорого обходиться російським бізнесменам та олігархам. Наприклад, обмеження сильно вплинули на Романа Абрамовича, через якого у Челсі великі проблеми.

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А ось інший олігарх із Росії вирішив достроково попрощатися зі своїм футбольним клубом. Бізнесмен Валерій Ойф заявив, що продає свою частку у голландському Вітес.

"Мені дуже боляче прощатися з Вітессом, але у нинішній ситуації я приймаю це тяжке рішення на користь клубу, співробітників, уболівальників, спонсорів та інших сторін.

У мене був особливий період, завжди відчував, що дуже пов'язаний із клубом і насолоджувався чудовими виступами. Вітес назавжди у моєму серці".

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Цікаво, що на офіційному сайті голландського клубу до новини про рішення олігарха прикріпили український прапор. Ойф з'явився у наглядовій раді Вітесса у 2016 році, а за два роки придбав контрольний пакет акцій.

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До слова, Валерій є уродженцем Одеси. Бізнесмена пов'язували з Романом Абрамовичем, оскільки він нерідко обіймав керівні посади у його компаніях. Крім того, Ойф працював на Газпром, Роснефть та Сибнефть.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
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Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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