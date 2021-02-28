"Завжди буду алкоголіком. Насолоджуюся життям": сповідь легенди футболу

Знаменитий британський нападник Пол Гайскойн не зав'язав з алкоголем, не дивлячись на дорогу операцію, яка була покликана допомогти легенді побороти проблеми з алкозалежністю. Гаскойн продовжує вживати, але вже не в таких кількостях.

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"Я завжди буду алкоголіком, але тепер я можу випити пару келихів вина і ще трохи пива. Не кожен день, а коли хочу. Я п'ю тільки коли... Скажімо так: якщо я хочу випити, я вип'ю. Якщо не хочу, то просто залишу це, що неправильно, але я був таким уже багато років. Я насолоджуюся життям", – наводить слова Гаскойна Eurosport, посилаючись на The Sun.

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Протягом усієї кар'єри і по її закінченні Гаскойн мав проблеми з алкоголем, через що неодноразово потрапляв в скандальні хроніки. Його кілька разів поміщали в спеціальну лікарню, а в 2003 році у Гаскойна було діагностовано біполярний розлад.

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