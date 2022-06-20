Все заради ЗСУ! Екс-гравець збірної України знайшов роботу в посольстві України в Іспанії

Роман Зозуля став членом наглядової ради у посольстві України в Іспанії для допомоги нашій армії

Роман Зозуля вирішив допомогти посольству у забезпеченні потреб ЗСУ

Повномасштабна війна Росії проти України згуртувала спортсменів навколо нашої країни. Відомі особи допомагають у різних сферах – у фінансовій, військовій та гуманітарній.

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Одним із найактивніших учасників у забезпеченні нашої армії став екс-футболіст збірної України Роман Зозуля. Гравець Фуенлабради розповів, що зараз навіть входить до комісії при посольстві України в Іспанії, яка займається допомогою для ЗСУ.

"Вже кілька місяців пліч-о-пліч працюємо з посольством України в Іспанії. Я входжу до наглядової комісії з розподілу коштів на потреби ЗСУ. Разом збираємо гроші, закуповуємо різні подарунки для наших захисників. Посольство допомагає вирішувати безліч бюрократичних процедур, що суттєво прискорює процес закупівель та логістики. Сьогодні підписали документи на постачання чергових важливих речей для наших воїнів".

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Зазначимо, що Роман допомагає нашій армії та інших країнах. Нещодавно Зозуля та екс-гравець Динамо Шлякотін пригнали машину швидкої допомоги з Гонконгу.