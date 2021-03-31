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Всі на стадіон! УЄФА зняв заборону на відвідування футбольних матчів

31 березня, 18:00

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тепер рішення за місцевою владою

Виконавчий комітет УЄФА зняв обмеження на відвідування футбольних матчів глядачами. З 1 жовтня дозволялася присутність на трибунах не більше 30% уболівальників.

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"Оскільки епідеміологічна ситуація в 55 національних асоціаціях УЄФА значно різниться, рішення про допустиму кількість глядачів повинні приймати виключно належні органи місцевої і / або державної влади.

Відповідно, обмеження УЄФА, що дозволяє заповнювати стадіон максимум на 30%, скасовується.

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При цьому УЄФА бажає прийняти розумні і відповідальні заходи, щоб мінімізувати пов'язані з COVID-19 ризики і врахувати чинні транспортні обмеження. Тому виконком запропонував залишити в силі рішення від 1 жовтня 2020 року, що забороняє вболівальникам приїжджати на гостьові матчі в турнірах УЄФА, аж до фіналів клубних змагань в травні 2021 року, але не включаючи їх" , – йдеться в заяві УЄФА.

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Ми вже повідомляли, що УЄФА розглядає чотири основні варіанти заповнюваності стадіонів.

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