Все буде Україна. Сергій Ребров відвідав мітинг у Мілані (фото)

Відомий український тренер Сергій Ребров під час відпустки не пропустив нагоди взяти участь у мітингу на підтримку нашої країни в Італії.
Дружина Реброва Анна поділилася в Instagram фотографіями та відео з мітингу, що відбувся у центрі Мілана.
"Кожен українець унікальний. Це люди з великою силою духу та добрим серцем усередині.
Все буде Україна. Разом ми сила! Пишаюся кожним! Щаслива, що я українка", – написала Анна Реброва.
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Зазначимо, що багато учасників акції хотіли сфотографувати з легендою Динамо, і Сергій Станіславович не відмовив своїм уболівальникам.
Нагадаємо, що Сергій Ребров очолює Аль-Айн із червня 2021 року. Минулого сезону український топ-тренер привів свою команду до титулу чемпіона ОАЕ, і завоював Кубок країни.