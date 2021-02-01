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Воротареві врізали ногою в обличчя: удар був такої сили, що розірвали шипами щоку

1 лютого, 16:14

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гравець "Васко да Гами" ледь не відірвав голову суперникові

Воротар бразильського клубу "Байя" Дуглас Фрідріх отримав страшну травму під ча матчу проти "Васко да Гами". Голкіпер пішов на перехоплення м'яча, але в цей момент до нього ногою потягнувся гравець іншої команди Леандро Кастан і на повній швидкості врізав Дугласу шипами по обличчю.

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Страж воріт у ту ж мить же був замінений і відправлений в госпіталь. Лікарі підозрювали, що у нього могуть бути переломи, проте футболіст відбувся глибоким порізом від шипа і невеликими подряпинами. Проте, йому наклали п'ять швів і залишили в клініці під наглядом лікарів. Пізніше Фрідріх в соцмережах показав наслідки зіткнення.

Що стосується винуватця інциденту, то головний арбітр зустрічі показав йому червону картку після перегляду епізоду за допомогою системи VAR. До слова, в тому моменті "Васко да Гама" забив гол, проте взяття воріт зі зрозумілих причин було скасовано, повідомляє lasexta.com.

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воротар чемпіонат Бразилії Васку да Гама Байя

Джерело: Сегодня|Спорт

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