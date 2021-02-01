Воротареві врізали ногою в обличчя: удар був такої сили, що розірвали шипами щоку

Воротар бразильського клубу "Байя" Дуглас Фрідріх отримав страшну травму під ча матчу проти "Васко да Гами". Голкіпер пішов на перехоплення м'яча, але в цей момент до нього ногою потягнувся гравець іншої команди Леандро Кастан і на повній швидкості врізав Дугласу шипами по обличчю.

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Страж воріт у ту ж мить же був замінений і відправлений в госпіталь. Лікарі підозрювали, що у нього могуть бути переломи, проте футболіст відбувся глибоким порізом від шипа і невеликими подряпинами. Проте, йому наклали п'ять швів і залишили в клініці під наглядом лікарів. Пізніше Фрідріх в соцмережах показав наслідки зіткнення.

Що стосується винуватця інциденту, то головний арбітр зустрічі показав йому червону картку після перегляду епізоду за допомогою системи VAR. До слова, в тому моменті "Васко да Гама" забив гол, проте взяття воріт зі зрозумілих причин було скасовано, повідомляє lasexta.com.

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