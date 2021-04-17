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Воротареві Карабаху проломили голову на полі. Жахливе відео

17 квітня, 09:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Шахрудін Магомедалієв після зіткнення з Амілем Юнановим в матчі чемпіонату Азербайджану отримав травму голови і був шпиталізований

Голкіпер агдамського Карабаху Шахрудін Магомедалієв отримав травму голови в матчі 23-го туру чемпіонату Азербайджану з бакинським Сабаїлом.

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В середині першого тайму нападник Сабаїла Аміль Юнанов при спробі дотягнутися до м'яча влучив ногою по голові Магомедалієва, який далеко вийшов з воріт. Нападник розбив Шахрудіну голову, а сам голкіпер впав на газон без свідомості.

Медичний штаб надав Магомедалієву своєчасну допомогу – воротаря привели до тями і зробили перев'язку закривавленої голови. Шахрудін зміг самостійно покинути поле, замість нього на заміну вийшов Еміль Балаєв. Травмований голкіпер був доправлений до клініки.

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Раніше ми писали, що воротар забив рятівний гол на 94-й хвилині матчу. Голкіпер прийшов на допомогу польовим гравцям у найпотрібніший момент.

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воротар чемпіонат Азербайджану ФК Карабах
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