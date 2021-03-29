Воротар збірної Англії відзначився історичним досягненням на століття

Нік Поуп не пропускає м'яч в шести стартових матчах за збірну

Родоначальники футболу відбіркову кампанію чемпіонату світу почали з двох переконливих перемог. Спочатку вдома розправилися з Сан-Марино (5:0), а потім обіграли Албанію на виїзді (2:0). В обох зустрічах ворота збірної Англії захищав 28-річний Нік Поуп, що дозволило йому встановити незвичайний рекорд.

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Голкіпер скромного "Бернлі" в шести стартових іграх за одну з найстаріших збірних планети не пропустив жодного м'яча. Ніколи в історії англійські воротарі такj. "сухістю" не відзначалися.

Не дивно, що трансферна вартість Ніка продовжує зростати і вже становить 15 мільйонів євро. Тоді як улітку 2016 року він перейшов до "Бернлі" з "Чарльтона" за 1,3 мільйона.

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Цікаво, що у зустрічі в Албанії голом відзначився форвард "Тоттенгема" Гаррі Кейн. Отже, в 20 гостьових матчах збірної капітан забив 13 м'ячів і зробив 9 гольових передач.

Тим часом, УЄФА назвав причину, чому VAR не працює у відборі на чемпіонат світу.

Дивіться, як англійці перемогли вчора в Албанії:

Також у групі зі "левами" виступають Польща і Угорщина, які зіграли внічию 3:3.

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