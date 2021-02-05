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Воротар "Аякса" дискваліфікований за допінг – прийняв ліки дружини

5 лютого, 13:41

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Клуб і голкіпер подадуть апеляцію до суду

Воротар "Аякса" Андре Онана дискваліфікований на рік через порушення антидопінгових правил. Голкіпер здав позитивний текст на допінг у поза змагальний період. В його організмі виявили сліди фурасеміду. У клубі стверджують, що Онана прийняв препарат "Лазімак", який був прописаний його дружині.

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Дисциплінарний орган УЄФА подвердить, що Онана не мав наміру шахраювати. Однак УЄФА вважає, що на підставі антидопінгових правил спортсмен зобов'язаний завжди стежити, щоб заборонені речовини не потрапили в організм.

Термін дискваліфікації починає звітувати з сьогоднішнього дня, втім, "Аякс" і Онана подадуть апеляцію на рішення УЄФА до Спортивного арбітражного суду, повідомляється на офіційному сайті амстердамського клубу.

До речі, раніше ми писали, що завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи. Дмитро Чумак через 4 роки змінив срібну медаль на золоту.

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Також ми писали, що українку не пустили на Australian Open через допінг: не допомогла навіть апеляція. Даяна програла апеляцію у справі про вживання допінгу.

Дивіться, як "Аякс" грає в чемпіонаті Нідерландів:

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УЄФА допінг Аякс Амстердам КДК Андре Онана

Джерело: Сегодня|Спорт

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