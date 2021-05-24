Вперше з 1995 року Арсенал не побачать в Європі

Вчора завершився чемпіонат Англії з футболу. У драматичній розв'язці Тоттенгем вирвав перемогу у Лестера. Цей результат мав значення відразу для трьох клубів.
Тоттенгем забезпечив собі місце в Лізі конференцій. Лестер не потрапив до Ліги чемпіонів. А Арсенал і зовсім опинився без єврокубків.
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"Каноніри" фінішували на восьмій сходинці турнірної таблиці і не потрапили в єврокубки вперше з 1995 року. Тоді команда зайняла 12-е місце в чемпіонаті Англії і пропустила єврокубкову кампанію 1995/96.
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Раніше ми писали, що Ювентус завоював путівку в Лігу чемпіонів. Туринський клуб розгромив Болонью, а в паралельному матчі Наполі не зумів переграти Верону.