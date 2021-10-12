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Маріуполь --
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Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
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Зоря --
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Брюгге --
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Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
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Повернення Маліновського можливе: екс-гравець збірної України назвав умову

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 жовтня, 15:59
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У сьогоднішньому матчі проти збірної Боснії і Герцеговини українці не зможуть розраховувати на двох найдорожчих футболістів – Зінченка і Маліновського
Малиновський vs Петраков
Малиновський vs Петраков / Фото: Reuters

Але якщо гравець Манчестер Сіті пропустить поєдинок у Львові через травму, то Руслан знаходиться поза заявкою збірної через конфлікт з наставником команди. Про те, чи зможе в майбутньому ключовий футболіст Аталанти повернуться в національну команду України, розповів в інтерв'ю Meta-ratings колишній футболіст Динамо Владислав Ващук.

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"Чи повернеться Маліновський до збірної за Петракова? Все можливо. Якщо знайдуть спільну мову і поговорять. Ініціатива, напевно, може виходити від обох. Найголовніше, що футболісти, будь це Маліновський чи будь-який інший на його місці, не повинні бути в конфлікті з головним тренером.

Він відповідає за результат і це його рішення, інакше сам футболіст обрізає свій шлях до збірної. Футболісти повинні бути в обоймі, хто б не прийшов до збірної. Це його вибір і рішення.

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній
Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Думаю, не можна ставити питання так, що Петраков і збірна довели, що без Зінченка і Маліновського команда теж здатна вигравати. Ці хлопці й ті ж травмовані теж гравці збірної, вони ними залишаються, незважаючи на якісь непорозуміння між футболістом і головним тренером.

Збірна України має всі шанси здобути перемогу у Львові
Збірна України має всі шанси здобути перемогу у Львові / Фото: Getty Images

Не можна ці склоки підігрівати в пресі. Перш за все, це внутрішня ситуація збірної. Інформація дійшла до журналістів, які підлили масла у вогонь. Тепер треба цю ситуацію згасити, щоб вона не заважала команді добиватися вирішення великих завдань. Багато відволікаючих чинників, які заважають. А у команди стоїть завдання вийти до фінальної частини чемпіонату світу"- сказав Ващук.

/ Фото: Сегодня|Спорт

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Нагадаємо, Олександр Петраков відмовився від послуг Маліновського після того, як той покинув табір збірної перед товариським матчем з Чехією.

Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022 в жовтні. На вихідних без Руслана Україна обіграла в Гельсінкі Фінляндію 2:1.

Після чого Маліновський дав зрозуміти, що готовий закопати сокиру війни.

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Нагадаємо, що сьогодні збірна України проведе ключовий матч у боротьбі за путівку в плей-оф зі збірною Боснії і Герцеговини. Онлайн поєдинку Україна – Боснія вже є на нашому сайті, початок зустрічі о 21:45.

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