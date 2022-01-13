13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
13 січня 22:00
Мілан --
Дженоа --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Повертав динамівцям викрадені авто: де зараз онук Діда Хасана

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 14:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній півзахисник Динамо Омар Фароян допомагав команді – але не забитими голами, а нині займається бізнесом
Омар Фароян і Дід Хасан
Омар Фароян і Дід Хасан / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно стало відомо, що колишній півзахисник Динамо Роман Максимюк працює вантажником в одному із супермаркетів Луцька. Однак це не єдиний футболіст київського клубу, який після завершення кар'єри гравця зник з поля зору.

ОМАР ФАРОЯН

Омар тривалий час був у молодіжних командах київського Динамо, поки не покинув клуб 2013-го у 23-річному віці.

Реклама

Примітно, що того ж 2013 року в Москві було вбито його діда – знаменитого злодія у законі Аслана Усояна, відомішого як Дід Хасан.

ПОЛІЦІЯ НА ВУХАХ

"За часів тренерства Сьоміна/Газзаєва, Дід Хасан кілька разів відвідував онука у Києві, – розповідає Динамо Київ Inside. – При цьому ставивши на вуха весь кримінальний блок столичної міліції, який побоювався, що візити авторитета мають на меті переділ сфер злодійського впливу. А це були просто сімейні візити".

Реклама

ДОПОМОГА КЛУБУ

"Омар запам'ятався в клубі спокійним хлопцем, – розповідає джерело. – Саме завдяки йому гравцям основи Данило Сілві та Максиму Шацьких благополучно протягом кількох діб повернули викрадені BMW та Lexus. Ретельно помиті та із записками "Вибачте, ми помилилися".

ДЕ ЗАРАЗ ОНУК ДІДА ХАСАНА

Зараз Омару Фарояну – 31 рік. За даними Динамо Київ Inside, він займається бізнесом у Києві та Харкові. Сфера інтересів – готелі, паливо, юридичні контори.

Раніше ми писали про злодіїв у законі в Україні. Експерти кажуть, що вплив на український кримінальний світ російських авторитетів суттєво зменшився.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Атлетіко

Сьогодні

21:00

Атлетик

2.02

3.30

4.20

Ліверпуль

Сьогодні

21:45

Арсенал

1.91

3.95

3.85

Мілан

Сьогодні

22:00

Дженоа

1.31

5.40

9.30
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
461
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
449
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
425
4
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
404
5
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
379
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
591
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
509
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
461
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
434
5
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
420
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти