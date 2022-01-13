Повертав динамівцям викрадені авто: де зараз онук Діда Хасана

Колишній півзахисник Динамо Омар Фароян допомагав команді – але не забитими голами, а нині займається бізнесом

Омар Фароян і Дід Хасан / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно стало відомо, що колишній півзахисник Динамо Роман Максимюк працює вантажником в одному із супермаркетів Луцька. Однак це не єдиний футболіст київського клубу, який після завершення кар'єри гравця зник з поля зору.

ОМАР ФАРОЯН

Омар тривалий час був у молодіжних командах київського Динамо, поки не покинув клуб 2013-го у 23-річному віці.

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Примітно, що того ж 2013 року в Москві було вбито його діда – знаменитого злодія у законі Аслана Усояна, відомішого як Дід Хасан.

ПОЛІЦІЯ НА ВУХАХ

"За часів тренерства Сьоміна/Газзаєва, Дід Хасан кілька разів відвідував онука у Києві, – розповідає Динамо Київ Inside. – При цьому ставивши на вуха весь кримінальний блок столичної міліції, який побоювався, що візити авторитета мають на меті переділ сфер злодійського впливу. А це були просто сімейні візити".

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ДОПОМОГА КЛУБУ

"Омар запам'ятався в клубі спокійним хлопцем, – розповідає джерело. – Саме завдяки йому гравцям основи Данило Сілві та Максиму Шацьких благополучно протягом кількох діб повернули викрадені BMW та Lexus. Ретельно помиті та із записками "Вибачте, ми помилилися".

ДЕ ЗАРАЗ ОНУК ДІДА ХАСАНА

Зараз Омару Фарояну – 31 рік. За даними Динамо Київ Inside, він займається бізнесом у Києві та Харкові. Сфера інтересів – готелі, паливо, юридичні контори.

Раніше ми писали про злодіїв у законі в Україні. Експерти кажуть, що вплив на український кримінальний світ російських авторитетів суттєво зменшився.