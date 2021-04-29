Ось це рівень! Сільський клуб з батьківщини Зінченка очолив відомий бразильський тренер

Бразильський фахівець Жилмар Тадеу да Сілва став головним тренером клубу Полісся Ставки, який виступає в чемпіонаті Житомирської області

/ Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Новим тренером клубу Полісся з села Ставки Радомишльського району Житомирської області став відомий бразильський фахівець Жилмар Тадеу да Сілва, повідомляє сайт клубу .

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Жилмару 50 років. Більшу частину своєї ігрової кар'єри він провів в Бразилії. А тренером почав працювати в грецькому Іраклісі. З 2010 по 2014 рік Жілмар працював тренером молодіжки і асистентом головного тренера в запорізькому Металургу.

У 2018 році очолив ФК Львів. Однак незабаром ФФУ повідомила, що у Жилмар немає тренерської ліцензії потрібного рівня, щоб тренувати клуб української Прем'єр-ліги. Тому бразилець змушений був покинути Львів.

Футбольний клуб Полісся два останні сезони вигравав бронзові медалі чемпіонату Житомирської області. А в 2018 році ставав чемпіоном.

Нагадаємо, що Радомишль – батьківщина капітана збірної України і гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Вчора Зінченко віддав гольову передачу в півфіналі Ліги чемпіонів.