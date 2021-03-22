Оце так рівень! Руслан Маліновський потрапив в одну команду зі Златаном Ібрагімовичем

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський видав шикарний матч у минулому турі чемпіонату Італії. Руслан забив гол і зробив результативну передачу в матчі з "Вероною".

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І потрапив в команду тижня за версією авторитетного порталу WhoScored, який оцінив гру українця в 8,6 бала. Це, наприклад, вище, ніж у Златана Ібрагімовича, який склав компанію українцеві в команді тижня.

Цікаво, що Маліновський провів на полі 86 хвилин, а замінив його Віктор Коваленко, який дебютував за "Аталанту".

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Дивіться, як "Аталанта" обіграла "Верону".

Раніше ми писали, що вболівальники "Беневенто" висміяли російську Прем'єр-лігу (РПЛ), коментуючи результативність орендованого у московського ЦСКА нападника Адольфо Гайча. Вчора Гайч забив "Ювентусу" і приніс своїй команді перемогу в Серії А. Італійські фанати звернули увагу на те, що за п'ять матчів у чемпіонаті Італії форвард забив більше м'ячів (2), ніж за п'ять місяців у РПЛ (0).

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