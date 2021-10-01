Ось це сейв! Український воротар відбив сьомий пенальті в зарубіжному чемпіонаті

Екс-воротар київського Динамо Максим Коваль став героєм матчу в чемпіонаті Саудівської Аравії. Тренерському штабу збірної України варто звернути увагу на фахівця з пенальті

Максим Коваль / Фото: Инстаграм

У матчі сьомого туру чемпіонату Саудівської Аравії команда Коваля Аль-Фатех в гостях зіграла внічию з Аль-Іттифаком (0:0).

Читайте також: Золотий скандал Паралімпіади зрикошетив у Максима Коваля. За що дісталося футболісту

Реклама

Вже на 14-й хвилині зустрічі господарі поля отримали право на одинадцятиметровий удар. До "точки" підійшов словацький півзахисник Філіп Кісс, але він не зумів пробити українського голкіпера. Максим вгадав удар гравця Аль-Іттифака і врятував свою команду від неминучого гола.

Дивіться на чудовий сейв супер-Макса:

Реклама

Відзначимо, що відбитий пенальті у матчі з Аль-Іттифаком став для Коваля сьомим за рахунком в чемпіонаті Саудівської Аравії. А всього за ігрову кар'єру Максим відбив 12 пенальті з 45-ти, що пробивалися.

Для порівняння, у 37-річного воротаря Шахтаря Андрія Пятова 18 відбитих пенальті за всю кар'єру, а у Дениса Бойка – 9.

Реклама

Нагадаємо, що Коваль дебютував в українській Прем'єр-лізі у складі запорізького Металурга у віці 16 років і вже в третьому своєму матчі відбив одинадцятиметровий від "короля паненки" Артема Мілевського.

Максим Коваль / Фото: Instagram

Додамо, що в активі Коваля два матчі за збірну України, а свій дебютний поєдинок за головну команду країни він провів у віці 19 років.