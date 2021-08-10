Оце так поворот! "Десятка" Мессі залишиться в Барселоні

Барселона буде змушена визначити гравця, який в новому сезоні виступатиме під номером 10, повідомляє The Sun.
Передбачалося, що каталонський клуб виведе цей номер з обігу на знак поваги до форварда Ліонеля Мессі, який грав за каталонців 20 років.
Однак Барселона не зможе зробити це через правила Ла Ліги, які зобов'язують команди привласнювати своєму списку з 25 гравців номери від 1 до 25.
Нагадаємо, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вклався у зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. У підсумку Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".
Мессі ось-ось укладе контракт з ПСЖ.
Перехід 34-річного Мессі до ПСЖ підтвердив брат власника парижан Халіфа бін Хамад Аль-Тані: "Подейкують про переговори між Мессі і іншими клубами. Це неправда. Все було влагоджено давно. Ліонель на 100 відсотків гратиме в ПСЖ".
Додамо, що в ПСЖ "десятка" закріплена за Неймаром, з поваги до Лео бразилець був готовий віддати йому цей номер, але аргентинець прийняти подарунок відмовився.
Найвірогідніше, в ПСЖ Мессі гратиме під 30-м номером, під яким свого часу дебютував у Барселоні.