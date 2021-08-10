Оце так поворот! "Десятка" Мессі залишиться в Барселоні

Керівництво іспанського футбольного чемпіонату не дозволило каталонському клубу вивести з обігу десятий номер, під яким грав за Барселону Ліонель

Мессі пішов, але його "десятка" залишилася в Барселоні / Фото: Reuters

Барселона буде змушена визначити гравця, який в новому сезоні виступатиме під номером 10, повідомляє The Sun.

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Передбачалося, що каталонський клуб виведе цей номер з обігу на знак поваги до форварда Ліонеля Мессі, який грав за каталонців 20 років.

Однак Барселона не зможе зробити це через правила Ла Ліги, які зобов'язують команди привласнювати своєму списку з 25 гравців номери від 1 до 25.

Фанат Ліонеля Мессі / Фото: Reuters