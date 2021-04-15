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Оце так переросток! Гравця Спартака замазали на п'ять років

15 квітня, 12:05

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитий у минулому російський футболіст Ігор Шалімов стверджує, що півзахисникові московської команди Наїлю Умярову насправді 25 років, а не 20

У російському футболі вибухнув скандал. Колишній гравець Спартака, екстренер Ахмата, Хімок і Краснодара Ігор Шалімов в ефірі матч ТВ заявив, що російському півзахисникові спартаківців Наїлю Умярову насправді не 20 років, а 25.

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"Умярову знаєте, скільки років? – сказав Шалімов. – 22? 25! Він 1996 року народження"

Після цього гості студії не продовжували розмову на цю тему.

Відзначимо, що на сайтах Спартака і РПЛ датою народження Умярова вказано 27.06.2000.

Шалімов і Умяров
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Шалімов і Умяров / Фото: СЕ

"Ймовірно, Ігор Шалімов намагається привернути увагу до своєї персони. Якщо так, то це вкрай неетичний спосіб. Ну і, будучи футбольним експертом, непогано б розбиратися в предметі", – відреагував на слова Шалімова директор департаменту зі зв'язків з громадськістю Спартака Антон Фетисов, якого цитує СЕ

Раніше ми писали про те, як "замазують" футболістів в Україні.

"Втрачається свідоцтво про народження. А коли батьки беруть його повторно, вказують іншу дату народження. Невеликий хабар – і питання вирішене. Дуже багато гравців, як я помітив, по-новому "народжуються" в січні, – розповів тренер з досвідом роботи як у дитячо-юнацькому футболі, так і в Прем'єр-лізі. – Або беруть документи братів, інших родичів. Чому ті ж німці, англійці на юнацькому рівні мало виграють? Тому що у них цього немає. Зате та ж Гана регулярно в призерах молодіжних чемпіонатів світу. Є навіть анекдот. Приїздить африканський футболіст на перегляд. У нього запитують: "Скільки тобі років?". А він: "А скільки треба?". Їх не перевіриш"

Дивіться сюжет про ризики отримання підроблених довідок

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