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Ось це помстився! Футболіст висякався на суперника і був вигнаний з поля

15 лютого, 17:49

Олена Павлова Олена Павлова

Гравець грубо порушив санітарний регламент під час пандемії

Новий скандальний інцидент в одній з нижчих ліг чемпіонату Португалії. Захисник "Лурінханенсе" Рікардо Сантос під час матчу висякався в сторону нападника "Кальдаса" Рікардо Ісабеліньї, який якраз проходив повз. Після чого був у ту ж мить же вигнаний з поля. Раніше Едгара Давідса видалили за бійку в Португалії.

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На 58-й хвилині у грі виникла пауза, в якій футболісти провели невеличкий діалог з головним арбітром зустрічі Руї Соарешем, після чого суддя відійшов в інший бік. А ось Сантос, який, мабуть, був ображений на опонента, скористався моментом і акцентовано висякався на Ісабелінью.

Хамство з боку Рікардо помітили футболісти "Кальдаса" і разом з форвардом стали апелювати до арбітра. Соареш не роздумуючи наздогнав порушника і показав захисникові червону картку. Такий жест Сантоса, крім усього іншого, явне порушення санітарного регламенту під час пандемії. Команда вилученого гравця в результаті зазнала поразки – 0:1.

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Не так давно подібне хамство могли дозволити собі навіть більш відомі гравці. Футболіст "ПСЖ" висякався і витер руку об Кріштіану Роналду у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Відео: tripmydream.com
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футболіст видалення чемпіонат Португалії
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