Ось це хід! "Барселона" проміняє Мессі на його найкращого друга

Цікаву перебудову кадрів задумав провести після закінчення сезону один з найпопулярніших футбольних клубів планети. З поверненням в крісло президента "Барселони" Жоана Лапорти у каталонців з'явилися приводи для оптимізму. При цьому каталонці вже не чіпляються за Мессі, а готові замість нього запросити Серхіо Агуеро – кума і кращого друга шестиразового володаря "Золотого м'яча".

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Про це пише сьогодні медіагігант ESPN.

Нещодавно Агуеро розповів про Мессі: "Він постійно ниє".

Влітку Ліонель стане вільним агентом і, судячи з усього, піде з клубу, з яким минулого літа серйозно поскандалив. Тепер "Барсі", обтяженої багатомільйонними боргами, не потрібно буде тягнути його величезну зарплату. А дістати Агуеро можна безкоштовно, адже у 32-річного форварда закінчується контракт у "Манчестер Сіті", а англійці не пропонують йому новий. Та й апетит у Серхіо скромніше, ніж у хрещеного його сина.

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Тим часом, "Манчестер Сіті" відрікся від Мессі. Хто ж підпише зірку? Поки що днями з'явилася інформація тільки про те, що через два роки Лео погодився поїхати в США в клуб Девіда Бекхема "Інтер" (Майамі). А ось найближче його майбутнє залишається в тумані.

Мрією ж Лапорти є підписання забивного норвежця Ерлінга Голанда, але на молодого форварда вже шикується черга з грандів. Утім, "Барселона" готова влаштувати розпродаж, щоб накопичити на нинішнього лідера дортмундської "Боруссії". Уже "на вихід" стоять Антуан Грізманн, Філіпе Коутіньйо і ще кілька досить відомих хлопців. Чекаємо від нового президента клубу конкретніших кроків.

Раніше Агуеро вхопив за шию дівчину-арбітра в матчі чемпіонату Англії.

Дивіться, як Серхіо забивав у Лізі чемпіонів у ворота "Марселя":

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