Ось на що здатна голова Шеви! Удар українця – в четвірці найкращих за всю історію Ліги Європи

Офіційний Twitter Ліги Європи включив Андрія Шевченка до четвірки авторів найбільш вражаючих голів, забитих у цьому турнірі головою.
Уболівальникам пропонують назвати, на їхню думку, найкращий.
Компанію Шеві в цій добірці склали результативні удари уругвайця Дієго Годіна, боснійця Едіна Джеко і данця Йонаса Вінда.
Що стосується м'яча Андрія Шевченка, то його українець забив 17 лютого 2011 року в Стамбулі в першому матчі 1/16 Ліги Європи проти "Бешикташа", виступаючи за київське "Динамо".
Шева відгукнувся на подачу з кутового і, "відклеївшись" від свого опікуна, з "другого поверху" пробив під ближню штангу. Красень!
Той матч "Динамо" виграло 4:1, вдома потім було 4:0, після чого кияни здолали "Манчестер Сіті" і лише в 1/4 фіналу поступилися "Бразі".
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