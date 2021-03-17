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Ось на що здатна голова Шеви! Удар українця – в четвірці найкращих за всю історію Ліги Європи

17 березня, 16:16

Олег Люлька Олег Люлька

Нинішній тренер збірної України опинився в топі футболістів, які забивали з "другого поверху"

Офіційний Twitter Ліги Європи включив Андрія Шевченка до четвірки авторів найбільш вражаючих голів, забитих у цьому турнірі головою.

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Уболівальникам пропонують назвати, на їхню думку, найкращий.

Компанію Шеві в цій добірці склали результативні удари уругвайця Дієго Годіна, боснійця Едіна Джеко і данця Йонаса Вінда.

Що стосується м'яча Андрія Шевченка, то його українець забив 17 лютого 2011 року в Стамбулі в першому матчі 1/16 Ліги Європи проти "Бешикташа", виступаючи за київське "Динамо".

Шева відгукнувся на подачу з кутового і, "відклеївшись" від свого опікуна, з "другого поверху" пробив під ближню штангу. Красень!

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Той матч "Динамо" виграло 4:1, вдома потім було 4:0, після чого кияни здолали "Манчестер Сіті" і лише в 1/4 фіналу поступилися "Бразі".

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / Фото: Українська асоціація футболу

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