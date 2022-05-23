Вихованець Шахтаря захищає Україну від російських окупантів

Три місяці продовжується агресія російсько-фашистських військ проти України. Навколо захисту своєї Батьківщини згуртувалися багато спортсменів.
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Екс-форвард кам'янської Сталі, донецького Металурга Олімпіка Олександр Ситник зі зброєю в руках захищає Україну від російських загарбників, про це повідомляє сайт Sport.ua. Колишній футболіст бореться на Сході України у районі Слов'янська.
Зазначимо, що Олександр Ситник виховувався у структурі донецького Шахтаря. В УПЛ нападник зіграв 55 матчів, у яких забив 4 м'ячі.
У довоєнний час Ситник працював тренером у краматорському Авангарді.
Раніше ми повідомляли, що екс-воротар Динамо Святослав Сирота отримав поранення на війні. Колишній футболіст потрапив під артбостріл на передній лінії фронту.