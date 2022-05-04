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Вольова перемога. Динамо обіграло 20-разового чемпіона Швейцарії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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4 травня, 22:20
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У шостому матчі в рамках європейського благодійного турне київське Динамо перемогло Базель із рахунком 3:2
Динамо перемогло 20-кратного чемпіона Швейцарії
Динамо перемогло 20-кратного чемпіона Швейцарії / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустріч між Базелем та Динамо проходила на стадіоні "Санкт-Якоб-Парк". У складі господарів поля виступає російський форвард Федір Чалов, але на звітний поєдинок його не було навіть у запасі.

Динамівці традиційно з'явилися на полі із українськими прапорами. Перед поєдинком на арені у Швейцарії прозвучав Гімн України у виконанні Тіни Кароль.

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Кияни активно розпочали зустріч і вже на 21-й хвилині повели у рахунку. Олександр Караваєв виявився першим на добиванні після удару Владислава Ваната.

Господарі поля зуміли відігратися наприкінці першого тайму. Адам Салаї випередив динамівських захисників та точно замкнув простріл Касамі з лівого флангу – 1:1.

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Господарі вийшли вперед на 61 хвилині другого тайму. М'яч рикошетом від орендованого в Інтера Еспозіто потрапив у дальній кут воріт Бущана.

Буквально одразу Мірча Луческу зробив кілька замін, які змінили перебіг матчу.

Спочатку півзахисник "біло-синіх" Олександр Андрієвський точно пробив після подачі Дениса Антюха та зрівняв рахунок.

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Переможний м'яч динамівці забили за дев'ять хвилин до кінця зустрічі. Центрбек Денис Попов корпусом переправив м'яч після пасу Володимира Шепелєва.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу української команди 3:2.

Усі виручені кошти будуть надіслані для вирішення гуманітарних проблем українців, які виникли через військову агресію Росії.

Відразу після поєдинку у Швейцарії Динамо відправить своїх гравців до розташування збірної України, яка розпочала підготовку до поєдинку відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

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