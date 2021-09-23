Водій київського Динамо помер, коли віз команду до Львова

Динамівська молодіжка їхала на гру з Рухом, коли на виїзді з Києва стався серцевий напад у водія Анатолія Дрогуля, врятувати його не вдалося

Автобус київського Динамо

У п'ятницю у Львові пройде матч молодіжного чемпіонату України (U-19) між Рухом і київським Динамо. Сьогодні динамівці вирушили на захід країни на автобусі.

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Однак, як повідомляє Meta-ratings.com.ua, приїзд команди до Львова істотно затягнувся. Справа в тому, що на виїзді з Києва стався серцевий напад у водія клубного автобуса Динамо. Врятувати його не вдалося. Далі до Львова команда вирушила з іншим водієм.

Незабаром офіційний сайт Динамо підтвердив смерть водія. Ним виявився 62-річний Анатолій Дрогуль, який працював у клубі більше 20 років.

Раніше ми розповідали, що помер футболіст, який 39 років був в комі. Колишній гравець Парі Сен-Жермен і збірної Франції Жан-П'єр Адамс впав у кому в березні 1982 роки після помилки анестезіолога під час операції.