Оце подарунок! Зінченко запросив до МанСіті біженця з України (фото)

Наш легіонер провів тренування на базі манчестерського клубу із 10-річним хлопчиком з України

Замість тисячі слів: юний футболіст і його кумир / Фото: instagram.com/zinchenko_96

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко провів тренування із 10-річним Андрієм, який вимушено виїхав за кордон. Раніше Зінченко вихлюпнув гнів на росіян.

"Мені дуже боляче від того, що через війну, розв'язану Росією, таких дітей, як Андрій, сьогодні в Україні дуже багато. Позбавлених дитинства, а ще гірше – життя.

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Я вірю, що незабаром настане день нашої української перемоги. І всі дітки зможуть знову проживати своє безтурботне дитинство, сповнене дитячих мрій та позитивних емоцій, які сьогодні на кілька хвилин зміг відчути Андрій на тренуванні Манчестер Сіті", – написав Зінченко у Instagram.

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Ми також повідомляли, що легендарний форвард київського Динамо Ігор Бєланов разом із сином захищає батьківщину від російських окупантів.