"Вільярреал" – "Динамо:" відео голів та огляд матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Голи та кращі моменти матчу 1/8 фіналу Ліги Європи в Вільярреалі

Київське "Динамо" провело матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського "Вільярреала". Ми проводили онлайн матчу "Вільярреал" – "Динамо"з описом всіх ключових моментів і відео голів.

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Тиждень тому кияни програли з рахунком 0:2, тому в гостях потрібно було забивати як мінімум двічі і не пропускати. Але плани динамівців швидко поламав швидкий м'яч Жерара Морено.

А в середині першого тайму Морено оформив дубль і остаточно поховав надії киян на позитивний результат.

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"Вільярреал" – "Динамо" – 2:0 (після першого тайму)

Голи: Жерар Морено (13, 36)

"Вільярреал": Асенхо, Фунес Морі, Альбіоль, Фойт, Педраса, Парехо, Трігерос, Капу, Чуквуезе, Бакка, Жерар Морено.

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Миколенко, Сирота, Забарний, Андрієвський, Циганков, де Пена, Буяльський, Родрігеш, Сидорчук.

Попередження: Трігерос (17), Пареха (43).

Стрім матчу "Вільярреал" – "Динамо":

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