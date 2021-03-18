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"Вільярреал" – "Динамо": де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги Європи

18 березня, 14:40

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Повторний поєдинок розпочнеться в Іспанії о 22:00 за київським часом

У четвер підопічні Мірчі Луческу вдруге за вісім днів зустрінуться з представником чемпіонату Іспанії. На нашому сайті стартував онлайн "Вільярреал" – "Динамо". Після домашньої поразки 0:2 шанси киян у повторному протистоянні виглядають невисокими. Однак гості оголосили, що не збираються здаватися.

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Гра в Вільярреалі почнеться о 22:00 за Києвом. На українському телебаченні її в прямому ефірі покаже канал "Футбол 2". Трансляція зі стадіону стартує о 21:50. Також зустріч можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

До вашої уваги – стрім матчу "Вільярреал" – "Динамо". Обговорюємо гру разом

Трохи раніше, о 19:55, на київському НСК "Олімпійський" поєдинок з італійською "Ромою" почне "Шахтар". Чемпіонам України також доведеться відіграватися після невдалої першої зустрічі, але в Україні.

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Читайте також: розклад, трансляції і результати матчів-відповідей 1/8 Ліги Європи.

Букмекерські контори фаворитами і в дуелі в Іспанії вважають підопічних Унаї Емері.

Дивіться огляд матчу "Динамо" – "Вільярреал":

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