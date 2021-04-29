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Вільярреал – Арсенал: прогноз на півфінал Ліги Європи

29 квітня, 13:13

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Кирило Круторогов передрікає сьогодні перемогу нинішньої команди Унаї Емері над колишньою і вихід Вільярреала до фіналу єврокубку за сумою двох матчів

Вільярреал

Вільярреал / Фото: Reuters

У четвер, 29 квітня, в Іспанії відбудеться перший півфінальний матч Ліги Європи Вільярреал – Арсенал. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Трансляція – на каналі "Футбол 2" і OLL.TV. Переможець цього протистояння (гра-відповідь – 6 травня) зіграє в фіналі з найкращим у парі Манчестер Юнайтед – Рома.

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Онлайн матчу Манчестер Юнайтед – Рома

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВІЛЬЯРРЕАЛ – АРСЕНАЛ

Скромна "жовта субмарина" зіграє в півфіналі євротурніру всьоме. Що вельми круто як для команди, яка вперше зіграла на міжнародній арені на початку нульових. Щоправда, до фіналу вони виходили лише двічі – і обидва рази в Кубку Інтертото. Також на їхньому рахунку три програних півфінали Ліги Європи і один Ліги чемпіонів – сезону 2005-2006, причому саме Арсеналу. Тоді "каноніри" перемогли вдома (1:0), а матч-відповідь завершився нульовою нічиєю, причому на 90-й хвилині того поєдинку Рікельме не реалізував пенальті в ворота англійців.

Нині Вільярреал виступає під керівництвом Унаї Емері, про якого кажуть, що Лігу Європи створили саме для нього, адже баск тричі брав трофей цього турніру з Севільєю, а ще програв фінал біля керма Арсеналу. У чемпіонаті у "підводників" останнім часом не найкращі результати – три поразки в чотирьох турах, а в Лізі Європи серія з 11 матчів без поразок, в яких десять перемог, зокрема, у восьми матчах поспіль.

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Арсенал перебуває на десятому рядку чемпіонату, вже очевидно, що вони не наберуть понад 61 очко за сезон, і це буде їхній найгірший показник за багато-багато років. Єдина надія лондонців на порятунок – трофей Ліги Європи. На попередніх стадіях команда Артети здолала Бенфіку, Олімпіакос і Славію. На виїзді в цьому турнірі вона не програє вже десять ігор. "Канонірам" не допоможе Обамеянг, який ще не покинув лазарет після захворювання на малярію.

СТАВКА КРУТОРОГОВА. Скажу просто – чекаю проходу Вільярреала до фіналу. Сьогодні точно буде не надто результативний матч, в якому господарі переможуть.

Дивіться, як Вільярреал обіграв загребське Динамо

Дивіться, як Арсенал розгромив Славію

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