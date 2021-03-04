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Відеотрансляція жеребкування 1/2 Кубка України з футболу: дивіться онлайн

4 березня, 10:46

Олег Люлька Олег Люлька

Боротьбу за трофей продовжують "Зоря", "Динамо", "Олександрія" та "Агробізнес"

У четвер, 4 березня, в Будинку футболу в Києві відбувається жеребкування 1/2 фіналу Кубка України. Початок – о 11:30. Наш сайт веде відеотрансляцію цієї події.

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Нагадаємо, до півфіналу Кубка України вийшли "Зоря", "Динамо", "Олександрія" та "Агробізнес". Проводять жеребкування телеведуча Олександра Лобода і тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк.

Відзначимо, що головною сенсацією 1/4 фіналу стала перемога першолігового "Агробізнесу" над "Шахтарем" 1:0. На 51-й хвилині кіпер команди з Волочиська Мозиль парирував пенальті Алана Патріка, а в додатковий час вже Семенець вразив ворота "гірників".

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З великими труднощами пробилося до півфіналу Кубка України "Динамо", лише в серії пенальті здолавши "Колос". Тепер кияни – фаворити нинішнього розіграшу.

Відзначимо, що базова дата матчів 1/2 фіналу – 21 квітня. У разі нічиєї в основний час, передбачені екстра-тайми і серія пенальті.

Нагадаємо, що володарем Кубка України-2020 стало "Динамо", у фіналі в серії пенальті перемігши "Ворсклу".

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

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жеребкування Динамо Київ Зоря Луганськ Кубок України ФК Олександрія Агробізнес Волочиськ

Джерело: Сегодня|Спорт

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