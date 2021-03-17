"Весь світ навколо мене може бути проти, але я буду вірити": Каштру – про матч з "Ромою"

Завтра в Києві відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи, "Шахтар" приймає "Рому". Напередодні зустрічі головний тренер "гірників" Луїш Каштру поспілкувався з пресою.

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- За рахунок чого ви плануєте відіграти три м'ячі у такого сильного суперника, як "Рома"? І чи тиснуть на вас рахунок першого матчу і погана форма "Шахтаря"?

- Ніхто не створить такого тиску на мене, як я тисну сам на себе. Є моя відповідальність, це відповідальність професії. Ми її приймаємо. Найбільше тиску виходить від мене самого.

Ми знаємо, що завтра гра буде дуже непростою. Але ми постараємося зробити все, щоб вхопитися за можливість відігратися.

- У перерві матчу в Римі хтось із гравців сказав: "Всі знають, як ми граємо". Ця фраза потрапила в трансляцію. Ви вважаєте, що гра "Шахтаря" зараз насправді дуже добре відома? І чи готуєте ви якийсь сюрприз?

- Всі ми знаємо, як грають інші команди. Всі тренери знають, як грають їхні суперники. Всі знають, як грають "Сіті", "Ліверпуль", "Реал". Думаю, гравець має на увазі, що суперники знали, як блокувати наші дії. Але тоді чому 25 хвилин другого тайму ми мали повну перевагу? Як же ми тоді обіграли "Реал" або "Десну"? У наші дні люди багато читають, дивляться телевізор, фільми. Але іноді краще закритися від зовнішнього світу.

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Коли ми програємо, всі все знають. Коли виграємо – знає тільки тренер. Дивно. Мабуть, це якесь правило футболу. Ми продовжимо жити за цими правилами.

- За всю історію єврокубків українським командам ніколи не вдавалося відіграти різницю в три м'ячі. Якщо завтра вам вдасться камбек, усіма це буде розцінено як чудо. Чи навчило життя вас вірити в чудеса?

- Я відповім на ваше своїм питанням. Ви були в Загребі? Ви бачили гру? На 90-й хвилині, при 1:3, ви думали, що ми можемо зрівняти рахунок? Ні? Ну ось і відповідь, я його дав. Тільки це була робота, це не було дивом. У футболі таке буває. Ми віримо в те, що ми робимо. Я вірю в свою роботу. Весь світ навколо мене може бути проти, але я буду вірити. Я дуже сконцентрований на своїй роботі. У світі часто обговорюється, що говорять інші. Але люди не говорять, що вони думають, не говорять це від себе. Я думаю, що ми повинні говорити те, що ми думаємо. Відображати це в собі.

Нам складно, це правда. Але чому ми не можемо все змінити? Це виклик для гравців, вони це розуміють. Якщо ми програємо – привітаю "Рому". Це футбол. Або ми, або вони. Подивимося.

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- Ви вже говорили, що Паулу Фонсека – ваш друг. А можете розповісти історію вашої дружби? Як ви познайомилися, як спілкувалися?

- З Паулу ми перетиналися кілька разів в кар'єрі. Коли я працював в "Порту", він прийшов в цей клуб. Це був його перший великий крок. Хоча ми були знайомі і раніше. Ми спілкувалися практично кожен день. Обговорювали футбол, ділилися думками. Він був головним тренером першої команди, я очолював дубль. Потім він пішов з "Порту", і я замінив його на посаді тренера першої команди. Тому ми зустрілися вже в Києві, коли він йшов в "Рому", а я прийшов в "Шахтар". Незважаючи на різницю у віці, ми добре спілкувалися і дружили.

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Нагадаємо, що в Римі "Рома" обіграла "Шахтар" – 3:0:

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