Весь день про Путіна, а потім "Україна – л*йно". Росіянин розповів про роботу пропаганди

Ексгравець Динамо Артем Яшкін розповів, як росіян зомбують вже понад 20 років

Артем Яшкін розповів про вплив Путіна на росіян

Українські спортсмени допомагають країні у війні з Росією всіма доступними способами. Хтось узяв до рук зброю, хтось переключився на гуманітарну та фінансову підтримку, а інші допомагають інформаційно.

Серед них і уродженець Росії Артем Яшкін, який виступав за Динамо. Футболіст давно вже змінив громадянство і відіграв 8 матчів за збірну України у 2000-х.

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Його син нині служить у лавах ЗСУ, а батьки живуть у РФ. В інтерв'ю SportArena Яшкін розповів про вплив телевізійної пропаганди на жителів країни.

"Я приїжджав у Росію до батьків, коли вже жив в Україні, а там скрізь – Путін, Путін, Путін, Путін. Один статистик порахував, що 400 разів на день на одному каналі вимовляється прізвище "Путін". То він дівчинку підняв на руки, то літаком кудись полетів, то ще щось. А після цього про Україну – що вона л*йно. З 2000 року пішла ось ця вся фігня. 20 з лишком років люди зомбуються так, що кошмар. Як розумна людина може повірити, що Путін відправив в Україну війська, щоб захистити російськомовне населення? Йому взагалі на людей нас*ати, а вони вірять. Це треба бути чи дурним, чи зомбі, чи повним патріотом від слова "ідіот".

Раніше Максим Шацьких розповів про життя у Росії та вплив їхнього фюрера Путіна на громадську думку. Ексфорвард Динамо вважає, що люди зазомбовані і їх не переконати.