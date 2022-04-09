Вірю, що війна незабаром закінчиться. Тренер Шахтаря висловив підтримку українцям

Сьогодні донецький Шахтар зіграє свій перший поєдинок із початку військової агресії Російської Федерації проти України

Роберто Де Дзербі готує команду до матчів благодійного туру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Війна поставила на паузу чемпіонат України з футболу. Але футбольне життя не зупинилося. Сьогодні матчем проти грецького Олімпіакосу донецький Шахтар розпочинає благодійний тур на підтримку України.

Слідкувати за відеотрансляцією матчу Олімпіакос – Шахтар можна на нашому сайті. Початок поєдинку о 20.00.

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Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі приєднався до своєї команди і дав коментар клубній прес-службі стосовно майбутнього команди.

- Роберто, наскільки ви раді знову возз'єднатися з командою?

– Ми тут більше як друзі, а не як тренери. Приїхали, щоб підтримати наших гравців та співробітників, аби допомогти всій Україні.

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– У ЗМІ багато чуток про ваше майбутнє. Що ви можете сказати про це?

– Я, як і раніше, ставлю Шахтар на перше місце у своїх думках про майбутнє. Зараз ми всі чекаємо, щоб зрозуміти, яким буде сценарій наступного сезону.

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– Що б ви хотіли сказати вболівальникам Шахтаря та всім українцям?

- Хочу висловити величезну повагу всім людям в Україні. Вони виявили великий дух, захищаючи країну. Я вірю, що війна скоро завершиться, і ми гратимемо на футбольних полях.

Зазначимо, що до матчу з Олімпіакосом під керівництвом Роберто Де Дзербі готуються гравці першої команди Шахтаря та U19, а також футболісти ФК Маріуполь, що приєдналися.

Попередній графік ігор Shakhtar Global Tour for Peace:

9 квітня. Олімпіакос (Пірей) – Шахтар

14 квітня. Легія (Гданськ) – Шахтар

19 квітня. Фенербахче (Стамбул) – Шахтар

1 травня. Хайдук (Спліт) – Шахтар

Усі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.