Великий Златан повертається до збірної Швеції: коли, де і з ким відбудеться камбек

Вже 25 березня Ібрагімович допоможе своїй національній команді в домашньому поєдинку з Грузією

Ось вам і камбек року! 39-річний нападник "Мілана" Златан Ібрагімович офіційно повернувся до збірної Швеції. Форвард включений до складу національної команди на найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022 – 25 березня з Грузією в Стокгольмі і 28-го – з Косово в Приштині.

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Нагадаємо, Ібрагімович завершив кар'єру в збірній Швеції після Євро-2016. За 15 років в її складі Златан провів 116 матчів і забив 62 голи, ставши найкращим бомбардиром в історії команди.

Відновлення кар'єри Златана в "Тре крунур" означає, що вболівальники збірної Швеції знову можуть побачити голи, подібні до цього:

"Мій гол у ворота Англії в 2012 році – найкращий у моїй кар'єрі. Це була ідеальна бісіклета", – говорив про той шедевр Ібрагімович

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Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Додамо, що раніше у Златана були напружені стосунки з тренером збірної Швеції Янне Андерссоном, проте в підсумку їм вдалося примиритися.

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Златан Ібрагімович стане однією з головних зірок фінальної частини Євро, яке відбуватиметься з 11 червня по 11 липня. В суперниках у Швеції у групі там будуть Іспанія, Польща та Словаччина.

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Дивіться, як Ібрагімович забиває за "Мілан"

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