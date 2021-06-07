"Слава Україні!" та істерика Кремля – головне про скандал навколо нової форми збірної з футболу

Новий дизайн форми викликав справжню істерику в Росії – все через напис "Слава Україні!" і карту разом з тимчасово окупованими територіями

Новий дизайн форми української збірної з футболу викликав істерику в Кремлі – все через напис "Слава Україні!" і карту разом з тимчасово окупованими територіями. "Сьогодні" розповідають подробиці скандалу.

Новий дизайн

Нову форму, в якій спортсмени зіграють на чемпіонаті Європи, 6 червня показав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Національна збірна України виступатиме на Євро-2020 в новій – особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни", – написав він.

Форму виготовив партнер збірної – компанія Joma. Спереду на футболці, у центрі, розміщено емблему збірної і контури України, а на горловині – написи "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Невдоволення в Росії

Презентація викликала справжню істерику в Росії. Зокрема, депутат Державної думи Дмитро Свищов назвав спортивний одяг "політичним демаршем і провокацією".

"Це не лізе ні в які ворота. Упевнений, в УЄФА повинні жорстко відреагувати на подію. У даному дивному вчинку закладена міна уповільненої дії", – зазначив політик.

У відповідь депутат запропонував усім командам виходити на поле в формі, що містить політичні гасла і заклики.

Марія Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Висловилася про новий дизайн і офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, яка назвала форму "відчайдушною мистецькою акцією".

"Прийом не новий. Називається тромплей... – спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, що створюють ілюзію неможливого, або навпаки – уявлення доступного, відчутного, але насправді такого, що не існує. У російській мові є простий аналог складного терміна – "обманка", – написала вона.

Займайтеся своїми допінг-скандалами

Глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував заяви з РФ і порадив російським "експертам" зайнятися своїми допінговими скандалами.

"А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати", – підкреслив він.

Своєю думкою щодо форми і критики на її адресу також поділився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!".

УЄФА – претензій немає

Члени Союзу європейських футбольних асоціацій затвердили форму збірної України, ніяких претензій до дизайну у них немає.

"Футболка збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 була затверджена УЄФА відповідно до чинних правил форми", – відповіли в організації.

США і Велика Британія в захваті

А ось західні партнери Києва прийшли в захват від нового дизайну форми українських спортсменів. У посольстві США опублікував твіт, додавши хештег #КримЦеУкраїна: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!".

На публікацію також відреагувало британське посольство. Там написали: "Нам також подобається!"