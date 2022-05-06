Натхненні камбеками Ліги чемпіонів. Інтер драматично випереджає Мілан

Місто Мілан в очікуванні чемпіона Італії. Інтер виходить у лідери після прояву характеру проти Емполі

Інтер знову лідер Серії А / Фото: Колаж: Сьогодні, Официальный сайт ФК Интернасьонал

Супер-матчі Ліги чемпіонів стали показовим прикладом, коли варто грати до кінця. Особливо у випадку мадридського Реалу . Такими результатами надихнулися гравці міланського Інтера та самі видали супер-камбек у Серії А.

Інтер вдома приймав уже невмотивований Емполі, який точно збереже місце в італійській еліті. А ось у чорно-синіх продовжується боротьба за чемпіонський титул .

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Чи то переживання за підсумковий результат, чи то розкутості суперника, мало не зіграли злий жарт із підопічними Сімоне Індзагі. Вже до середини першого тайму Інтер пропустив два м'ячі та ускладнив собі життя. Але ще в першому таймі, гравці показали чемпіонські амбіції та характер. Автогол та м'яч Мартнеса дозволили зрівняти рахунок.

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Після перерви "Інтер" просто знищив суперника. Футболісти нанесли по воротах Емполі 24 удари , при цьому двічі результативно: дубль оформив Лаутаро Мартінес , а компенсований час крапку у матчі поставив Алексіс Санчес . Таким чином Інтер переміг Емполі 4:2.

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Завдяки цьому успіху Інтер очолив турнірну таблицю. Підопічні Сімоне Індзагі на одне очко попереду Мілана, який має на одну гру менше.