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Вау! Шикарна ведуча Shakhtar TV – у весільній сукні

20 квітня, 08:17

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Ольга Каленчук, яка недавно затьмарила головну красуню італійського телебачення, знову змусила своїх шанувальників ахнути – інтригуючі фото українки

Чарівна ведуча Shakhtar TV Ольга Каленчук, яка стала світовою зіркою після матчів "гірників" з Ромою, заінтригувала своїх фоловерів, поставши перед ними у весільній сукні. Точніше, відразу в двох. Красуня виходить заміж?

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За словами Ольги, ні. А це була всього лише зйомка для весільного салону.

Проте багато підписників у коментарях під знімками дівчини в Instagram цікавляться: "А коли весілля?"

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До речі, телеведуча попросила своїх прихильників висловитися, яка сукня їм сподобалася більше. Більшість віддала перевагу другій.

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Нагадаємо, Ольга Каленчук є молодшою сестрою українського футболіста Вітебська Максима Каленчука. Була моделлю і солісткою поп-групи "Інді", яку продюсувала Наталя Могилевська. Пізніше пішла на телебачення.

Раніше ми розповідали, що Ольга Каленчук затьмарила головну красуню італійського телебачення Ділетту Леотту. А після матчів Шахтаря з Ромою на неї підписалося понад 60 тисяч нових фоловерів.

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ведуча WAGs Ольга Каленчук

Джерело: Сегодня|Спорт

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