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В Україну не вірять: нашій збірній готують матч невдах

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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28 січня, 14:47
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Збірна України може провести у березні ще один матч. Його запланували на випадок, якщо підопічні Олександра Петракова програють Шотландії у відборі на ЧС-2022
Україні приготували матч невдах у разі поразки Шотландії
Україні приготували матч невдах у разі поразки Шотландії / Фото: REUTERS

Стикові матчі за право поїхати на ЧС-2022 пройдуть за олімпійською системою. Переможець пари Україна – Шотландія у фіналі відбору зустрінеться з найкращою командою з пари Уельс – Австрія.

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Матч проти шотландців заплановано на 24 березня, а другий поєдинок відбудеться 29 березня.

Але в Українській асоціації футболу вирішили підстрахуватися та підготували запасний варіант на випадок поразки Шотландії.

В цей день УАФ планує провести товариський матч із тим, хто програв з пари Уельс – Австрія. Такий собі матч невдах.

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Залишається тільки здогадуватися, який інтерес викличе цей поєдинок у вболівальників, та й у самих гравців, якщо за кілька днів до цього ми втратимо право поїхати на чемпіонат світу.

Цей спаринг має стати частиною підготовки до старту Ліги націй, де наша команда зіграє із Шотландією, Вірменією та Ірландією.

Календар матчів України у Лізі націй-2022:

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  • 04.06. 21:45 Ірландія – Україна
  • 07.06. 21:45 Шотландія – Україна
  • 11.06. 21:45 Україна – Вірменія ("Арена-Львів")
  • 14.06. 21:45 Україна – Ірландія ("Арена-Львів")
  • 23.09. 19:00 Вірменія – Україна
  • 26.09. 21:45 Україна – Шотландія (НСК "Олімпійський")

До речі, ми писали, що збірній України пробачили жовті картки перед плей-офф ЧС-2022.

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