В українському футболі спалах COVID-19. Матчі переносять

Клуб Першої ліги Краматорськ пішов на карантин, оскільки 16 футболістів заразилися коронавірусною інфекцією. Два матчі чемпіонату України перенесли

Краматорськ не зіграє дві найближчі гри

Футбольний клуб Краматорськ, який виступає у Першій лізі, змушений перенести свої матчі. Причина поважна – коронавірус.

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Як говориться в офіційный заяві клубу, коронавірусну інфекцію підхопили 16 футболістів, два тренери, лікар і начальник команди.

Всі вони пішли на двотижневу самоізоляцію.

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Отже, два наступні матчі ФК Краматорськ перенесені. Клуб повинен був на виїзді зіграти з Оболонню (18 вересня) і вдома приймати Волинь (27 вересня).

Раніше ми писали, що через пандемію Японська футбольна асоціація не проводитиме в цьому році клубний чемпіонат світу з футболу, який повинен був початися в грудні.