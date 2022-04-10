В тилу ворога! В окупованому Росією місті пройшов турнір із українськими прапорами

Український народ продовжує боротьбу за своє існування і спорт у цьому лише допомагає

Юні футболісти не побоялися російських окупантів та зіграли з українськими прапорами / Фото: Facebook

Геройський вчинок здійснили юні футболісти з невеликого містечка Гола Пристань на Херсонщині. В окупованому російськими військами місті пройшов турнір з мініфутболу під українськими прапорами та гаслом: "Гола Пристань – це Україна".

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Про цю мужню акцію повідомила депутат Верховної Ради України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.

" Спорт перемагає окупацію! В окупованому росіянами місті Гола Пристань на Херсонщині відбувся турнір з міні-футболу. Провели його під українськими прапорами та під гаслом "Гола Пристань – це Україна!". Це ще один доказ сили спорту, який не може бути поза політикою, коли ворог терзає тіло нашої держави. Під час великих спортивних змагань після перемоги піднімається український прапор, і ми всі відчуваємо гордість за свою країну. Але сьогодні ці люди в невеликому містечку заслуговують на таку ж славу і повагу. Тому що вони не бояться сказати правду в обличчя окупантів та силою спорту демонструють свою моральну перевагу над агресором. Дякую кожному з вас! Україна знає, пам'ятає та обов'язково вас звільнить! Слава Україні! Героям слава!", – написала Саладуха у Facebook.

Раніше ми повідомляли, як Шахтар підтримав міста-герої України у благодійному поєдинку з Олімпіакосом. Донецька команда прибрала прізвища з футболок та помістила туди українські населені пункти, які найбільше постраждали від російської агресії.

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