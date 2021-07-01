У збірній Бразилії скандал через номер 24! На команду подали в суд

Бразильську конфедерацію футболу запідозрили в гомофобії і їй тепер доведеться відповідати в суді перед організацією, яка займається захистом прав ЛГБТ

У збірній Бразилії ви не знайдете №24

Суд Ріо-де-Жанейро дав Бразильській конфедерації футболу (CBF) 48 годин, щоб пояснити, чому жоден з їхніх гравців у заявці збірної Бразилії на Кубку Америки не носить футболку з 24-м номером.

Читайте також: Скандал на Кубку Америки: чилійських гравців звинувачують в організації секс-вечірки з повіями

В незаконній азартної грі номер 24 був прикріплений до оленя. По-португальськи назва цієї тварини співзвучна з гомофобним зверненням до представників ЛГБТ. У зв'язку з цим багато бразильських гравців відмовлялися брати цей номер в клубах.

На відміну від всіх інших команд, що беруть участь в Кубку Америки, у збірної Бразилії немає футболіста з 24-м номером. Організація, що займається захистом прав ЛГБТ в країні, подала судовий позов.

Суддя попросив CBF пояснити, чи було рішення не брати цей номер навмисним, хто несе відповідальність за вибір номерів і чи є рекомендації по реєстрації номерів.