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У збірній Бразилії скандал через номер 24! На команду подали в суд

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 липня, 18:00
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Бразильську конфедерацію футболу запідозрили в гомофобії і їй тепер доведеться відповідати в суді перед організацією, яка займається захистом прав ЛГБТ
У збірній Бразилії ви не знайдете №24
У збірній Бразилії ви не знайдете №24

Суд Ріо-де-Жанейро дав Бразильській конфедерації футболу (CBF) 48 годин, щоб пояснити, чому жоден з їхніх гравців у заявці збірної Бразилії на Кубку Америки не носить футболку з 24-м номером.

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В незаконній азартної грі номер 24 був прикріплений до оленя. По-португальськи назва цієї тварини співзвучна з гомофобним зверненням до представників ЛГБТ. У зв'язку з цим багато бразильських гравців відмовлялися брати цей номер в клубах.

На відміну від всіх інших команд, що беруть участь в Кубку Америки, у збірної Бразилії немає футболіста з 24-м номером. Організація, що займається захистом прав ЛГБТ в країні, подала судовий позов.

Суддя попросив CBF пояснити, чи було рішення не брати цей номер навмисним, хто несе відповідальність за вибір номерів і чи є рекомендації по реєстрації номерів.

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0
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#
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І
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О
1
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3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
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7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
4:6
1
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Команда
І
Г
О
1
Франція
3
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5
2
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3
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4
3
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