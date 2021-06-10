Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У Росії помер легендарний Сьомін: Він був уособленням футболу – розумної, красивої гри

Олена Павлова Олена Павлова
10 червня, 11:16
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Колишній футболіст воронезького Факела Геннадій Сьомін, на якого у 90-х ходив натовп вболівальників, несподівано пішов з життя на 54 році
Геннадій Сьомін пішов з життя в Воронежі
Геннадій Сьомін пішов з життя в Воронежі

Ще одна смерть спортсмена в Росії. Минулого тижня бігун помер під час напівмарафону в Калінінграді. А 9 червня на 54-му році життя помер колишній півзахисник воронезького Факела Геннадій Сьомін.

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"Ми змушені почати день з жахливою новини – на 54-му році життя помер Геннадій Сьомін. Нам дуже важко підібрати слова. Пішла з життя людина, яка для багатьох воронежців була уособленням футболу – розумної, красивої гри. Не буде перебільшенням сказати, що в 90-х багато хто ходив на стадіон, щоб побачити на полі саме його. Футбольний клуб Факел візьме участь в організації ритуальної церемонії", – йдеться в заяві воронезького клубу

Геннадій Сьомін у складі Факела виступав з 1992 року і захищав кольори команди до 2000-го. За цей час він провів у Воронежі 294 матчі і забив 42 м'ячі. Після завершення ігрової кар'єри в 2005 році займався тренерською діяльністю, працював з воронезьким Динамо і місцевою аматорською командою Факелони.

Раніше в Італії футболіст помер під час матчу в пам'ять про його брата.

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