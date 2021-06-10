У Росії помер легендарний Сьомін: Він був уособленням футболу – розумної, красивої гри

Колишній футболіст воронезького Факела Геннадій Сьомін, на якого у 90-х ходив натовп вболівальників, несподівано пішов з життя на 54 році

Геннадій Сьомін пішов з життя в Воронежі

Ще одна смерть спортсмена в Росії. Минулого тижня бігун помер під час напівмарафону в Калінінграді. А 9 червня на 54-му році життя помер колишній півзахисник воронезького Факела Геннадій Сьомін.

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"Ми змушені почати день з жахливою новини – на 54-му році життя помер Геннадій Сьомін. Нам дуже важко підібрати слова. Пішла з життя людина, яка для багатьох воронежців була уособленням футболу – розумної, красивої гри. Не буде перебільшенням сказати, що в 90-х багато хто ходив на стадіон, щоб побачити на полі саме його. Футбольний клуб Факел візьме участь в організації ритуальної церемонії", – йдеться в заяві воронезького клубу

Геннадій Сьомін у складі Факела виступав з 1992 року і захищав кольори команди до 2000-го. За цей час він провів у Воронежі 294 матчі і забив 42 м'ячі. Після завершення ігрової кар'єри в 2005 році займався тренерською діяльністю, працював з воронезьким Динамо і місцевою аматорською командою Факелони.

Раніше в Італії футболіст помер під час матчу в пам'ять про його брата.