Русский
$ 28,16
34,25
  1. Спорт
  2. Новини футболу

У Росії повідомили про затримання на мітингу зірки футболу

25 січня, 19:53

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Футболіст виступив зі спростуванням повідомлення про свою присутність в Москві

У Росії повідомили, що під час мітингів на підтримку Олексія Навальногозатримали колишнього гравця Ліверпуля і збірної Данії Даніеля Аггера. Видання "Новая Газета" написало, що затриманого судитимуть за звинуваченням в участі в несанкціонованому мітингу, що призвело до створення перешкод функціонуванню об'єктів життєзабезпечення, транспортної або соціальної інфраструктури.

Реклама

Яке ж було здивування самого футболіста, коли він прочитав про своє "затримання", враховуючи, що сам в цей час знаходиться в Іспанії.

"Відбулася невелика плутанина. Я ніколи не говорив: "Є тільки один Даніель Аггер". І тепер ми знаємо це точно. Даніель Аггер, згаданий в інциденті в Москві, – це не я. Я живий і здоровий в Іспанії", – повідомив в своєму Twitter футболіст.

Пізніше спростування і затримання гравця опублікувало і першоджерело новини: Йдеться, ймовірно, не про датського футболіста Аггера, а про його повного тезку-громадянина Росії. Молода людина імовірно змінила ім'я в 2009 році на Даніель Мюнт Аггер. Це ім'я фігурує і в списку затриманих в ОВС "Лівобережний", і в документах Мосміськсуду.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

мітинг футболіст Ліверпуль

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістів
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістівФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти