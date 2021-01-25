У Росії повідомили про затримання на мітингу зірки футболу

Футболіст виступив зі спростуванням повідомлення про свою присутність в Москві

У Росії повідомили, що під час мітингів на підтримку Олексія Навальногозатримали колишнього гравця Ліверпуля і збірної Данії Даніеля Аггера. Видання "Новая Газета" написало, що затриманого судитимуть за звинуваченням в участі в несанкціонованому мітингу, що призвело до створення перешкод функціонуванню об'єктів життєзабезпечення, транспортної або соціальної інфраструктури.

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Яке ж було здивування самого футболіста, коли він прочитав про своє "затримання", враховуючи, що сам в цей час знаходиться в Іспанії.

"Відбулася невелика плутанина. Я ніколи не говорив: "Є тільки один Даніель Аггер". І тепер ми знаємо це точно. Даніель Аггер, згаданий в інциденті в Москві, – це не я. Я живий і здоровий в Іспанії", – повідомив в своєму Twitter футболіст.

Пізніше спростування і затримання гравця опублікувало і першоджерело новини: Йдеться, ймовірно, не про датського футболіста Аггера, а про його повного тезку-громадянина Росії. Молода людина імовірно змінила ім'я в 2009 році на Даніель Мюнт Аггер. Це ім'я фігурує і в списку затриманих в ОВС "Лівобережний", і в документах Мосміськсуду.

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