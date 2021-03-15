У Росії новий скандал: на допінгу спіймали футболіста, його пробу намагалися приховати

У Росії назріває новий допінговий скандал. ФІФА звинуватила футболіста "Ростова" Володимира Обхова у вживанні заборонених препаратів. Йому загрожує чотири роки дискваліфікації. При цьому було виявлено, що позитивну пробу намагалися приховати.

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Позитивною виявилася допінг-проба Обухова, яку він здав у розташуванні молодіжної збірної Росії ще в 2013 році. Проте тоді цей факт приховали, внісши її в базу як негативну. Нагадаємо, що за недавні махінації з допінгом в Московській лабораторії Росія була відсторонена від усіх міжнародних змагань до кінця 2022 року.

"Існують переконливі докази, що були зроблені спроби приховати несприятливий результат аналізу (AAF) за допомогою "альтернативної методології зникнення позитивних допінг-проб" (alternative DPM), а також позбутися від слідів цього приховування. Крім того, департамент розвідки і розслідувань WADA дійшов висновку, що ви вчинили порушення антидопінгових правил, але ваша проба була помилково заявлена в систему АДАМС Московської лабораторією як негативна", – йдеться в повідомленні ФІФА, яке цитує championat.com.

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