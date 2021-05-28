У Росії фанати намалювали величезний портрет Зінченка

Український півзахисник Олександр Зінченко лише півтора сезони провів в Уфі, але вболівальники оцінили його внесок в розвиток клубу

Зінченка поважають в Уфі / Фото: Twitter

Вболівальники Уфи до десятиріччя клубу намалювали графіті. На ньому фанати зобразили ключових персонажів в історії клубу – Сергія Семака, Віктора Гончаренка, Шаміля Газізова, а також Олександра Беленова, Ігоря Дівєєва і Олександра Зінченка.

"Ювілейний рік 10-річчя ФК Уфа і збереження прописки в РПЛ фанати вирішили відзначити зображенням знакових фігур, які допомагали нашій команді добиватися результатів в різні часи", – повідомляє Twitter клубу.

Український півзахисник Олександр Зінченко підписав контракт з Уфою 12 лютого 2015 року. У Прем'єр-лізі дебютував 20 березня 2015 року, де Уфа поступилася Краснодару – 0:2, сам Олександр вийшов на заміну після перерви і відіграв 45 хвилин. 25 липня 2015 забив свій перший гол в матчі другого туру чемпіонату Росії проти Ростова (1:2).

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На початку 2015 року Зінченко пропонували оформити російське громадянство, щоб не вважатися легіонером у чемпіонаті Росії, але він вважав за краще зберегти українське.

Влітку 2016 року Зінченко з Уфи перейшов в Манчестер Сіті. Завтра з "городянами" українець зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше Олександр Зінченко похвалився новими чемпіонськими бутсами. Захисник Манчестер Сіті буде виступати в білосніжнлму взутті з написом Тhis is our city і українським прапором.