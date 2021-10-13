У проблемах збірної України винен Казахстан: шок-контент від Петракова

Після нічиєї 1:1 із Боснією із табору збірної України прозвучало чимало нарікань.
Футболісти поскаржилися, що жахливим було поле "Арени Львів", яке, втім, не завадило продемонструвати свою майстерність боснійців.
Тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков поскаржився на рівень чемпіонату України, звідки викликає гравців до збірної, промовчавши, що сам же відмовився від послуг одного з найкращих футболістів Серії А Маліновського.
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Але цим список скарг не обмежився.
Ще однією причиною складного турнірного становища збірної України, яка ризикує опинитися за бортом плей-оф за вихід на ЧС-2022, Петраков назвав безвольність збірної Казахстану.
Мовляв, у України в вересні казахстанці очки відібрали, зігравши з нами внічию 2:2, а ось нашим конкурентам Боснії і Фінляндії програли по 0:2.
"Казахстанці виходили на нас з палаючими очима, а потім два поєдинки програли вчисту, навіть не билися. Ні з Боснією і Герцеговиною, ні з Фінляндією", – поскаржився Олександр Петраков.
Незважаючи ні на що, шанси на другу сходинку в групі у збірної України залишаються. За певних умов нам може вистачити навіть нічиєї у виїзній грі з Боснією 16 листопада.
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