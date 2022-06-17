В очікуванні України! ФІФА оголосила міста, які приймуть матчі ЧС-2026

Цієї зими чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі, а вже через чотири роки на нас очікує розширення. На ЧС-2026 вийде аж 48 команд замість 32-х.
З цієї нагоди ФІФА прийняла рішення провести Мундіаль відразу в трьох країнах – США, Мексика та Канада. Сьогодні ж організація назвала міста, яке приймуть турнір. Їх буде 16, більша частина з них (11) розташовані в США:
- Атланта (США)
- Бостон (США)
- Даллас (США)
- Х'юстон (США)
- Канзас Сіті (США)
- Лос-Анджелес, США)
- Маямі (США)
- Нью-Йорк, США)
- Сан-Франциско (США)
- Сіетл (США)
- Філадельфія (США)
- Мехіко (Мексика)
- Гвадалахара (Мексика)
- Монтеррей (Мексика)
- Торонто (Канада)
- Ванкувер (Канада)
Фінал ЧС-2026 має пройти у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Україні має бути легше потрапити на турнір, адже від Європи на Мундіаль вийде 16 команд. Африку представлять 9 збірних, Азію – 8, Південну Америку – 6, Північну Америку – 3, Океанію – 1.
Ще по одній команді з чотирьох конфедерацій (крім Європи та Африки) воюють за два місця через плей-офф. Також автоматично на ЧС пройдуть країни-господарки.
Формат турніру передбачатиме 16 груп по три збірні. Дві найкращі з них пройдуть у плей-офф. Там, починаючи з 1/16 фіналу, команди в олімпійському форматі та визначать переможця.
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Нагадаємо, що США приймали ЧС у 1994 році, тоді як мексиканці – у 1970 та 1986 роках. У всіх трьох випадках чемпіонами ставали Бразилія (1970 та 1994) або Аргентина (1986).