В очікуванні України! ФІФА оголосила міста, які приймуть матчі ЧС-2026

За чотири роки Мундіаль розшириться до 48 збірних, а матчі турніру приймуть 16 стадіонів у трьох країнах.

США, Мексика та Канада приймуть матчі ЧС-2026 / Фото: Getty Images

Цієї зими чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі, а вже через чотири роки на нас очікує розширення. На ЧС-2026 вийде аж 48 команд замість 32-х.

З цієї нагоди ФІФА прийняла рішення провести Мундіаль відразу в трьох країнах – США, Мексика та Канада. Сьогодні ж організація назвала міста, яке приймуть турнір. Їх буде 16, більша частина з них (11) розташовані в США:

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Атланта (США)

Бостон (США)

Даллас (США)

Х'юстон (США)

Канзас Сіті (США)

Лос-Анджелес, США)

Маямі (США)

Нью-Йорк, США)

Сан-Франциско (США)

Сіетл (США)

Філадельфія (США)

Мехіко (Мексика)

Гвадалахара (Мексика)

Монтеррей (Мексика)

Торонто (Канада)

Ванкувер (Канада)

Фінал ЧС-2026 має пройти у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Україні має бути легше потрапити на турнір, адже від Європи на Мундіаль вийде 16 команд. Африку представлять 9 збірних, Азію – 8, Південну Америку – 6, Північну Америку – 3, Океанію – 1.

Ще по одній команді з чотирьох конфедерацій (крім Європи та Африки) воюють за два місця через плей-офф. Також автоматично на ЧС пройдуть країни-господарки.

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Формат турніру передбачатиме 16 груп по три збірні. Дві найкращі з них пройдуть у плей-офф. Там, починаючи з 1/16 фіналу, команди в олімпійському форматі та визначать переможця.

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Нагадаємо, що США приймали ЧС у 1994 році, тоді як мексиканці – у 1970 та 1986 роках. У всіх трьох випадках чемпіонами ставали Бразилія (1970 та 1994) або Аргентина (1986).