В образі імператора: в честь Моурінью випустили пиво

Новий головний тренер Роми Жозе Моурінью ще не провів жодного матчу з клубом, але став настільки популярним в Римі, що в його честь випустили пиво

Банка пива коштує 6,5 євро

На початку травня Жозе Моурінью став головним тренером Роми. У Римі з ентузіазмом сприйняли призначення португальського тренера. А торговці у ту ж мить стали заробляти на імені легендарного фахівця.

Моурінью в образі римського імператора з'явився на банці місцевого пива під назвою SpecialOne. Коштує така банка пива 6,5 євро.

Раніше ми писали, що в Римі кафе продає морозиво під назвою – "Особливий". Саме таке прізвисько у Жозе.

Нагадаємо, що авіакомпанія-лоукостер потролила Моурінью, запропонувавши квитки з Лондона в Рим по 15 фунтів стерлінгів. При цьому тонко зазначила, що без трофеїв Жозе може обійтися тільки ручною поклажею і не здавати речі в багаж.

Останнім клубом Жозе Моурінью був Тоттенгем, який він покинув 19 квітня.