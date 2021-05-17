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В образі імператора: в честь Моурінью випустили пиво

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 травня, 13:52
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Новий головний тренер Роми Жозе Моурінью ще не провів жодного матчу з клубом, але став настільки популярним в Римі, що в його честь випустили пиво
Банка пива коштує 6,5 євро
Банка пива коштує 6,5 євро

На початку травня Жозе Моурінью став головним тренером Роми. У Римі з ентузіазмом сприйняли призначення португальського тренера. А торговці у ту ж мить стали заробляти на імені легендарного фахівця.

Моурінью в образі римського імператора з'явився на банці місцевого пива під назвою SpecialOne. Коштує така банка пива 6,5 євро.

Раніше ми писали, що в Римі кафе продає морозиво під назвою – "Особливий". Саме таке прізвисько у Жозе.

В тренді

Нагадаємо, що авіакомпанія-лоукостер потролила Моурінью, запропонувавши квитки з Лондона в Рим по 15 фунтів стерлінгів. При цьому тонко зазначила, що без трофеїв Жозе може обійтися тільки ручною поклажею і не здавати речі в багаж.

Останнім клубом Жозе Моурінью був Тоттенгем, який він покинув 19 квітня.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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